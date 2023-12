Tlc: Open fiber, nuova rete pubblica a banda ultra larga a San Chirico Nuovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rivoluzione digitale tocca San Chirico Nuovo, dove Open fiber ha concluso i lavori della nuova rete pubblica di telecomunicazioni a banda ultra larga che raggiunge 1.682 unità immobiliari: i principali operatori partner e gli Internet service provider locali stanno già commercializzando i servizi sulla rete ultraveloce per consentire a cittadini, imprese e professionisti del comune in provincia di Potenza di accedere a internet con prestazioni efficaci e all’avanguardia. Lo comunica in una nota Open fiber. Il progetto di digitalizzazione è stato presentato alla comunità locale nel corso di un incontro pubblico al quale hanno partecipato la sindaca Rosa Baldassarre, Salvatore Panzanaro (funzionario dell’ufficio speciale per l’Amministrazione digitale della Regione Basilicata), Santo Maggio (consulente della Regione per il Pnrr), e per Open fiber Marco Manzella e Roberto Confalone (Affari istituzionali territoriali), Vincenzo Barra (Network and operations) e Andrea Barese (Delivery and assurance). Nel corso dell’incontro, sono state illustrate ai cittadini le modalità per verificare la copertura del proprio indirizzo sul sito openfiber.it, dal quale contattare uno degli operatori disponibili per scegliere il piano tariffario preferito e iniziare a navigare ad altissima velocità. Per eventuali segnalazioni, è possibile rivolgersi sempre a Open Fiber attraverso la pagina web dedicata openfiber.it/contattaci/. Inoltre, è operativo presso la Regione Basilicata un centro di supporto per tutti i cittadini lucani; le richieste di supporto vanno indirizzate a supporto.bul@regione.basilicata.it. Al centro di supporto Banda ultra larga (Bul) regionale si può accedere sia per ottenere informazioni utili che per segnalare eventuali complicazioni emerse in fase di svolgimento della richiesta di allacciamento. (segue) (Com)