Tlc: Open fiber, nuova rete pubblica a banda ultra larga a San Chirico Nuovo (2)

- La rete ultraveloce oggi disponibile a San Chirico Nuovo - prosegue Opeb fiber -è realizzata con le tecnologie Ftth (Fiber-to-the-home, la fibra ottica stesa fino all’interno degli edifici) e Fwa (Fixed wireless access, il sistema di connessione radio). Si tratta di un investimento strategico per la digitalizzazione dei territori che non grava sul bilancio del Comune. L’infrastruttura tecnologica, infatti, è stata finanziata con fondi regionali e statali nell’ambito del piano Banda ultra larga gestito da Infratel Italia, società del ministero delle Imprese e del made in Italy, con il coordinamento della Regione Basilicata. Molto ridotto l’impatto per la posa della fibra, grazie a tecniche di scavo innovative e sostenibili che consentono a Open fiber di riutilizzare infrastrutture esistenti. Il piano Bul, avviato nel 2018, si trova attualmente nella sua fase conclusiva. Questa iniziativa di portata nazionale, limitatamente al territorio della Regione Basilicata, fornirà connettività in fibra ottica a 103 Comuni. Attualmente, il servizio è operativo in 78 comuni, per i restanti 25 si prevede la disponibilità entro il 2024. Negli ultimi sei mesi il numero di utenti attivati è cresciuto del 33 per cento e si prevede che questo tasso di crescita continuerà anche in futuro anche grazie ai nuovi comuni che hanno da poco raggiunto la vendibilità del servizio come San Chirico Nuovo. "L’esigenza della Banda ultra larga e dei suoi vantaggi sono sempre attuali ma soprattutto trasversali, non cambiano a prescindere da dove si sceglie di vivere - ha spiegato la sindaca Baldassarre -. Oggi questa tecnologia è una realtà, perché avvicina sempre di più i cittadini e le attività produttive all’innovazione digitale e ne migliora la qualità della vita, considerato che la connettività è divenuto un bene essenziale per il lavoro, la telemedicina e lo svago". (segue) (Com)