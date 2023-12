Regno Unito: fonti stampa, conservatori promettono aiuti a nuovi acquirenti prima casa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo conservatore del Regno Unito potrebbe introdurre una serie misure a sostegno di chi compra casa per la prima volta per conquistare gli elettori più giovani. Il quotidiano "The Times" ha infatti rivelato che prima delle elezioni il governo prometterà di tagliare i costi a chi acquista casa per la prima volta. Tra le opzioni allo studio c'è un programma per fornire sostegno governativo a mutui a durata fissa più lunghi. Altre opzioni includono la resurrezione di una versione del programma Help to Buy, avviato nel 2013 ma chiuso ai nuovi partecipanti lo scorso anno. Fonti governative hanno detto al quotidiano che il piano sarà annunciato nel bilancio di primavera o farà parte del manifesto conservatore. (Rel)