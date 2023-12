Pakistan: l'ex premier Sharif sarà candidato primo ministro alle elezioni dell'8 febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex primo ministro Nawaz Sharif, rientrato lo scorso ottobre in Pakistan dopo quattro anni di autoesilio a Londra, si candiderà per un quarto mandato alla guida del governo in occasione delle elezioni del prossimo 8 febbraio. Lo ha annunciato oggi il suo partito, la Lega dei musulmani del Pakistan (Plm-N), per voce di uno dei suoi massimi dirigenti, Rana Sanaullah Khan. “Non c’è alcun dubbio – ha chiarito quest’ultimo - Nawaz Sharif è il nostro candidato per l’incarico di primo ministro”. Sharif si era dimesso dalla guida del governo nel 2017 dopo essere stato accusato di corruzione. Nel luglio del 2018 era stato condannato a dieci anni di carcere per l’acquisto di appartamenti di lusso a Londra, e nel dicembre successivo ad altri sette anni per un caso riguardante la proprietà di acciaierie da parte della sua famiglia e risalente al 1999. Le sentenze sono state però annullate dopo il ritorno in patria di Sharif, che potrà così concorrere per tornare in parlamento. Più seri guai giudiziari riguardano il principale rivale di Sharif, il leader del Movimento per la giustizia del Pakistan (Pti) Imran Khan, che dopo essere stato sfiduciato da primo ministro nell’aprile del 2022 è finito nel mirino di diverse inchieste e si trova attualmente in carcere. Khan, che gode di ampio sostegno popolare nel Paese, non ha tuttavia ancora rinunciato all’idea di partecipare alle prossime elezioni e sostiene che i casi giudiziari nei quali è coinvolto siano parte di una cospirazione per impedirgli di tornare al potere. (segue) (Inn)