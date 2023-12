Pakistan: l'ex premier Sharif sarà candidato primo ministro alle elezioni dell'8 febbraio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina agenti di polizia hanno riarrestato anche il vicepresidente del Pti ed ex ministro degli Esteri Shah Mahmood Qureshi, che soltanto venerdì aveva ottenuto il rilascio su cauzione da parte della Corte suprema di quel Pakistan. In un messaggio pubblicato su X, il Pti ha dichiarato che Qureshi è stato nuovamente arrestato fuori dal carcere di Adiala dopo essere stato rilasciato su cauzione nell’ambito del caso per la presunta diffusione di segreti di Stato, che vede implicato anche l’ex premier Khan. Le immagini condivise dal partito su Instagram mostrano Qureshi mentre tenta di parlare con il personale della polizia radunato fuori dal carcere esibendo loro l’ordinanza della Corte Suprema che attesta il suo rilascio, Gli agenti, però, non sentono ragioni, e trascinano a forza l’ex ministro su un furgone. "Ho rappresentato la nazione, sono innocente e sto subendo un mirato atto di vendetta politica senza motivo", si sente affermare Qureshi mentre viene riarrestato. (segue) (Inn)