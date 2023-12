Pakistan: l'ex premier Sharif sarà candidato primo ministro alle elezioni dell'8 febbraio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex premier Khan, in carcere da agosto con l’accusa di divulgazione di segreti di Stato, ha ottenuto venerdì dalla Corte suprema la concessione della libertà su cauzione. La decisione è stata assunta da un collegio formato da tre membri: il giudice capo ad interim Sardar Tariq Masood e i giudici Mansoor Ali Shah e Athar Minallah. Il rilascio su cauzione (un milione di rupie per ciascuno) è stato concesso pure all’ex ministro degli Esteri Qureshi, anch’egli accusato dello stesso reato. Entrambi gli imputati si sono dichiarati non colpevoli e vittime di una persecuzione giudiziaria con motivazioni politiche. Khan è stato arrestato nell’ambito di un’inchiesta condotta dall’Agenzia investigativa federale (Fia). L’arresto gli è stato notificato mentre si trovava già nel carcere di Attock, per un’altra vicenda, riguardante la gestione dei doni ricevuti da dignitari stranieri durante il suo governo (il “caso Toshakhana”). Da lì, a settembre il leader del Pti è stato trasferito nel penitenziario di Adiala. Il processo è affidato a un tribunale speciale istituito ai sensi della legge sui segreti di Stato (Official Secrets Act) e il 29 agosto il ministero del Diritto e della giustizia ha ordinato che si celebrasse in carcere per motivi di sicurezza. Khan è stato incriminato il 23 ottobre e il 21 novembre l’Alta corte di Islamabad ha dichiarato “priva di autorità legale e priva di effetto giuridico” la notifica del governo sulla celebrazione del processo in carcere. Tuttavia, il tribunale speciale ha deciso di proseguire lo svolgimento delle udienze in carcere ma a porte aperte e il 13 dicembre ha nuovamente incriminato l’ex premier. (segue) (Inn)