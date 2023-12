Pakistan: l'ex premier Sharif sarà candidato primo ministro alle elezioni dell'8 febbraio (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa e altre vicende giudiziarie rendono incerta la partecipazione del leader del Pti alle prossime elezioni generali. In particolare, per il “caso Toshakhana” (il dipartimento che custodisce i doni ricevuti dal primo ministro e da altre cariche), la Commissione elettorale il 21 ottobre 2022 ha disposto l’interdizione di Khan dalle cariche pubbliche per cinque anni, ritenendolo coinvolto in “atti di corruzione” per aver reso dichiarazioni false ed erronee. L’organismo elettorale si è pronunciato dopo aver esaminato un esposto ricevuto da politici della coalizione del governo dell’epoca e ascoltato la controparte, che ha ammesso la compravendita di alcuni doni (diversi orologi e gemelli, un anello e una penna) ricevuti da capi di Stato quando era primo ministro: Khan ha detto di aver comprato i doni dal Toshakhana per 21,56 milioni di rupie e di averli rivenduti per 58 milioni. Alla decisione della Commissione sono seguite proteste del Pti durate mesi e degenerate a volte in scontri con la polizia, per i quali Khan è stato accusato di vari reati. Il caso è poi passato ai tribunali ed è tuttora in corso. L’ex premier è stato condannato a tre anni di carcere in primo grado lo scorso 5 agosto. Ricorso in appello all’Alta corte di Islamabad, il 29 agosto ha ottenuto la sospensione della pena, anche se è rimasto in carcere perché raggiunto nel frattempo dal mandato di arresto per la presunta divulgazione di segreti di Stato. Ieri, 21 dicembre, la stessa Alta corte ha respinto l’istanza di sospensione della condanna. (segue) (Inn)