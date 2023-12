Argentina: Milei, pronto a convocare referendum se Parlamento non approva piano liberalizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Argentina, Javier Milei, ha confermato che nel caso in cui il parlamento non dovesse approvare il maxi decreto per liberalizzare l'economia, convocherà un referendum sul tema. "Se respingono il decreto di necessità e urgenza (dnu), convocherò un plebiscito o una consultazione popolare", ha detto Milei intervistato dal canale televisivo de "La Nacion". Il presidente, il cui sostegno parlamentare è formalmente inferiore alla maggioranza in entrambe le camere, ha detto che coloro che si oppongono al dnu "non hanno coscienza della gravità della situazione" e, nel caso, dovranno spiegare "perché il Parlamento si oppone a qualcosa che beneficia la gente". Milei torna quindi a puntare l'indice nei confronti dei parlamentari che soffrirebbero dell'impossibilità di "ottenere tangenti" nell'approvazione del decreto. Il dnu presentato il 20 dicembre prevede un ampio numero di interventi sulla struttura economica e produttiva del Paese. La premessa è quella ribadita più volte nel corso delle settimane: da decenni i governi argentini, quelli di centrosinistra soprattutto, consolidano posizioni di potere con politiche clientelari che creano deficit. Un passivo che Buenos Aires cerca di finanziare sui mercati interni e internazionali alimentando un debito "sempre più insostenibile" per le casse pubbliche. (segue) (Abu)