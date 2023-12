Argentina: Milei, pronto a convocare referendum se Parlamento non approva piano liberalizzazione (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Dnu, come vuole la Costituzione, è a disposizione dell'esecutivo per intervenire in "circostanze eccezionali", a patto che non contenga norme che regolano la "materia penale, tributaria, elettorale o sul regime dei partiti politici". Il documento inizia il suo passaggio presso la Commissione bicamerale permanente, sorta di parlamento ridotto cui spetta il compito di pronunciarsi sulla validità del decreto e trasmettere il testo all'attenzione delle Camere. Un passaggio che, riferiscono i media locali, dovrebbe essere rinviato almeno al 1 marzo, il tempo utile per garantire il necessario consenso parlamentare, a fronte della mancanza di una maggioranza del partito di governo (La libertà avanza, Lla) e dei suoi alleati (a partire dal grosso dei parlamentari di Insieme per il cambio, Jxc). (segue) (Abu)