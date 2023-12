Roma: incendio Tmb Malagrotta, ridotte restrizioni per cittadinanza, parte rifiuti a Castelforte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato ridotto da 6 a 3 chilometri il raggio di azione in cui sono previste restrizioni nell'area di Malagrotta a seguito dell'incendio che si è sviluppato nell'impianto di trattamento dei rifiuti, il Tmb 1, nel pomeriggio del 24 dicembre. L'ordinanza emanata ieri sera dal sindaco Roberto Gualtieri, e che ha validità di 48 ore, conferma alcuni divieti previsti dalla prima e restringe il campo in relazione ai primi campionamenti dell'Arpa sulla qualità dell'aria. Restano vietati, nel raggio di 3 chilometri, la coltivazione e il consumo di prodotti agroalimentari, il pascolo e il razzolamento di animali. Sono consentite invece le attività sportive all'aria aperta ed è rimossa la raccomandazione a tenere chiuse le finestre. Nuovi atti saranno elaborati in relazione ai nuovi rilievi sulla qualità dell'aria. Nell'impianto, al momento inagibile, venivano trattate 650 tonnellate di rifiuti romani al giorno, per un totale di 200 mila l'anno. L'azienda comunale Ama, che gestisce il ciclo dei rifiuti, sta lavorando per individuare sbocchi alternativi e il sindaco Gualtieri ha chiesto supporto sia al Governo sia alla Regione Lazio. L'assessore ai regionale ai Rifiuti, Fabrizio Ghera, ha fatto sapere che il 25 dicembre è stata chiesta una disponibilità all'impianto di Castelforte, in provincia di Latina, il quale accoglierà 1.300 tonnellate alla settimana di scarti secchi e indifferenziati. "Siamo in contatto con altri gestori di impianti per trovare altre soluzioni - ha spiegato Ghera - che saranno limitate al tempo strettamente necessario dell'emergenza per il trattamento del rifiuto urbano in eccesso".(Rer)