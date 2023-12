Mes: Foti (Fd'I), si dimettesse opposizione che non ne indovina una

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Penso che l'Europa, a differenza della sinistra e dell'opposizione italiana, abbia cose più intelligenti e serie a cui pensare". Il voto sul Mes "è stato una conseguenza di quello che avevamo sempre detto. E cioè: prima definiamo il patto, poi affronteremo il Mes. Nessuno ha mai detto prima affronteremo il Patto di stabilità, poi ratificheremo il Mes". Lo ha detto Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera in una intervista a "Qn". "Il ministro dell'Economia ha detto in ogni consesso internazionale che la ratifica spettava al Parlamento. Come peraltro è previsto dalla clausola apposta al trattato da chi l'ha sottoscritto, a partire da Conte". Il capogruppo Fd'I, nell'escludere l'ipotesi di dimissioni del ministro Giorgetti, spiega: "All'ordine del giorno ci dovrebbero essere le dimissioni dell'opposizione perché è da un anno che non ne indovina una". (Rin)