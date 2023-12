Regno Unito: ex direttore agenzia intelligence Gchq, governo non usi più WhatsApp per gestione crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- David Omand, ex direttore del Gchq, l'agenzia governativa britannica che si occupa della sicurezza e dello spionaggio nell'ambito delle comunicazioni, ha chiesto che il governo ponga fine all'utilizzo di WhatsApp nella gestione delle crisi. Omand, che dirigeva i servizi segreti del Regno Unito prima di diventare segretario permanente del ministero dell'Interno, ha criticato il modo in cui il governo ha lavorato durante la pandemia e ha affermato che le crisi future dovrebbero essere gestite attraverso "un processo adeguato". Come riferisce il quotidiano "The Guardian", parlando nel corso di una nuova inchiesta parlamentare Omand ha affermato che le complessità e le sfumature di "qualsiasi analisi strategica adeguata non possono essere trasmesse in uno scambio WhatsApp". "È comprensibile che i messaggi di WhatsApp abbiano svolto una funzione analoga durante i lockdown che limitavano molti contatti faccia a faccia", ha affermato Omand, aggiungendo: "Ma a giudicare dalle prove ora rese pubbliche dall'inchiesta sul Covid-19, tali scambi erano diventati il mezzo principale per forzare risultati". "Quella logica del Covid-19 non è più applicabile. È essenziale disporre di un processo decisionale adeguato se vogliamo sopravvivere a una crisi in buon ordine", ha concluso il segretario permanente del ministero dell'Interno. (Rel)