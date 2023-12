Argentina: governo non rinnova circa cinquemila contratti pubblici firmati durante anno elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Argentina non rinnoverà il contratto di circa cinquemila lavoratori del servizio pubblico, a scadenza il 31 dicembre, assunti durante il 2023. Lo ha confermato il portavoce della presidenza, Manuel Adorni, illustrando la misura pubblicata martedì nella Gazzetta ufficiale. Si tratta di un passaggio che il presidente dell'Argentina, Javier Milei, ha promesso da tempo in omaggio alla strategia di taglio alle spese della macchina pubblica ritenute direttamente legate a politi che di scambio: quella di assumere dipendenti pubblici nell'anno elettorale, aveva precisato il ministro dell'Economia, Luis Caputo, "è una pratica abituale in politica" per "premiare amici e parenti". Al tempo stesso il governo si prende tre mesi di tempo per valutare la necessità di rinnovare altri contratti firmati prima del 1 gennaio 2023. Secondo le ultime stime del ministero del Lavoro, la burocrazia argentina ha sotto contratto circa 3,5 milioni di persone, un decimo dei quali dipendenti dell'amministrazione federale. (segue) (Abu)