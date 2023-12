Argentina: governo non rinnova circa cinquemila contratti pubblici firmati durante anno elettorale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esecutivo, ha proseguito Adorni, apre una valutazione anche sui percettori di "Potenciar trabajo", un piano di sussidi governativi oggi passato sotto la gestione del ministero del Capitale umano. L'intenzione è quella di verificare, per gli oltre 1,3 milioni di beneficiari, la sussistenza dei requisiti idonei a ottenere i fondi legati a progetti di promozione del lavoro. Un'iniziativa che si intreccia con quella della magistratura inquirente, secondo cui almeno 8.000 fruitori hanno relazioni di lavoro con la pubblica amministrazione, e altri 160mila argentini hanno usato i fondi per spese non "coerenti" con la ratio del piano (biglietti per viaggio all'estero). Secondo il portavoce della presidenza, questi piani costano oggi allo stato l'equivalente di circa 12,4 milioni di dollari. (Abu)