Argentina: la confederazione generale del lavoro marcia oggi contro Milei

- La confederazione generale del lavoro (Cgt), una delle principali sigle sindacali dell'Argentina, ha indetto per oggi 27 una mobilitazione pubblica contro il piano di liberalizzazione dell'economia presentato dal governo del presidente, Javier Milei. L'iniziativa dovrà concludersi con la consegna di un ricorso di costituzionalità contro il decreto di necessità e urgenza (Dnu), riportano i media locali segnalando che al tempo stesso i dirigenti sindacali ragionano sulla possibile convocazione di uno sciopero generale. Come anticipato nelle settimane scorse, il governo intenderà far pagare il costo per il controllo delle agitazioni agli stessi manifestanti: "Vogliamo invitare alla riflessione coloro che godono di piani sociali. Che si ricordino che se rimangono al lavoro potranno continuare a goderne", ha ribadito da ultimo la ministra della Sicurezza, Patricia Bullrich. (segue) (Abu)