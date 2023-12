© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice della Borsa di San Paolo (Ibovespa) ha superato martedì per la prima volta nella storia, quota 133mila punti, chiudendo con un incremento dello 0,59 per cento sull'ultimo giorno utile (venerdì scorso). Dall'inizio del 2023, l'indice ha accumulato una crescita di quasi il 23 per cento. Su mese l'incremento è stato del 4,87 per cento. (Brs)