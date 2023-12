Argentina-Cina: Pechino approva in tempi record nuovo ambasciatore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Cina ha accettato in tempi record la nomina di Marcelo Suarez Salvia, come nuovo ambasciatore dell'Argentina a Pechino. Un gesto, sottolineano i media argentini, che la presidenza di Javier Milei e il ministero degli Esteri hanno interpretato come di "conciliazione" nelle relazioni bilaterali, nate sotto auspici non incoraggianti. Milei aveva nominato Marcelo Suárez Salvia dopo che gli stessi cinesi gli avevano fatto sapere che la mancanza di un ambasciatore a Pechino era un considerato come un gesto di poco rispetto. In campagna elettorale, il presidente argentino non aveva risparmiato dure critiche al governo cinese, espressione di un modello politico agli antipodi di quello che Buenos Aires intende sviluppare. Nei giorni successivi all'insediamento di Milei i toni si sono andati attenuando fino al dialogo ben più fluido degli ultimi giorni. Molto si è detto dell'intenzione di Buenos Aires di recidere il contratto di swap monetario che il precedente governo di Alberto Fernandez aveva stretto con la Cina per poter pagare rate in scadenza con il Fondo monetario internazionale (Fmi). Uno strumento che rimane però ancora vigente, al pari della partecipazione dell'Argentina nel progetto della Nuova via della seta. (Abu)