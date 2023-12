Cina-Usa: Pechino sanziona 3 entità dopo accuse di violazione diritti umani nello Xinjiang

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri della Cina ha annunciato sanzioni contro la società di ricerca e analisi statunitense Kharon, il suo direttore Edmund Xu e l’analista statunitense per i diritti umani Nicole Morgret. La portavoce del dicastero, Mao Ning, ha fatto sapere che ai due sarà negato l’ingresso in Cina e nelle regioni amministrative speciali di Hong Kong e Macao. I loro beni sono stati congelati assieme a quelli della società. Sarà inoltre vietato loro di condurre transazioni e attività di collaborazione nel territorio cinese. La decisione è stata presa dopo che gli Stati Uniti hanno sanzionato due funzionari cinesi e tre società per presunta violazione dei diritti umani delle minoranze etniche nella regione autonoma nord-occidentale dello Xinjiang. (Cip)