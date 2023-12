Usa: Blinken oggi a Città del Messico, atteso incontro con Lopez Obrador

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, è atteso oggi in Messico, dove parteciperà a un incontro con il presidente Andres Manuel Lopez Obrador assieme al segretario alla Sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Alejandro Mayorkas, e alla consigliera della Casa Bianca per la sicurezza nazionale Liz Sherwood-Randall. A Città del Messico Blinken discuterà di flussi migratori e degli strumenti a disposizione dei due Paesi per fronteggiare i problemi alla frontiera, valutando eventuali azioni per consentire la riapertura di valichi d’accesso al confine. Il capo della diplomazia Usa, nell’occasione, confermerà l’impegno di Washington al rispetto della Dichiarazione di Los Angeles per la migrazione e la protezione. (Mec)