Ucraina: Taiwan annuncia nuove sanzioni contro la Russia, colpiti prodotti hi-tech

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell’Economia di Taiwan ha ampliato le sanzioni inflitte alla Russia dopo l’invasione dell’Ucraina. L’ultimo elenco delle merci cui sarà vietata l’esportazione in Russia e Bielorussia comprende attrezzature utilizzate nella produzione dei semiconduttori, prodotti chimici e farmaceutici. Come chiarito dal dicastero, l’obiettivo è impedire che la tecnologia avanzata taiwanese venga impiegata per scopi militari. Il governo di Taiwan ha aderito al primo pacchetto di sanzioni internazionali contro la Russia il 25 febbraio 2022. (Res)