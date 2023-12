Roma: scoperta raffineria clandestina di carburanti, tre persone denunciate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Finanzieri del Comando provinciale di Roma hanno sequestrato un deposito clandestino di prodotti petroliferi contenente circa 230.000 litri di prodotti energetici oggetto di illecita miscelazione e denunciato tre responsabili per i reati di contrabbando e detenzione di materiali pericolosi. I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria Roma, insospettiti dall’anomalo transito di un autoarticolato con targa polacca in una zona periferica della Capitale, visto poi giungere in un’area priva di insegne e riferimenti, hanno individuato all’interno di uno spazio di 5.000 mq, una vera e propria raffineria clandestina dove erano in corso operazioni di miscelazione di gasolio di contrabbando con altre sostanze, tra cui olii esausti, toluene e metanolo, in grado di allungare, diluendolo, il prodotto destinato a ignari automobilisti. (segue) (Rer)