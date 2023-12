Roma: scoperta raffineria clandestina di carburanti, tre persone denunciate (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attraverso le miscelazioni clandestine, gli organizzatori della frode riuscivano ad aumentare le quantità di prodotto energetico da rivendere, quasi fino a raddoppiarlo, in totale evasione d’imposta ed a prezzi quindi più bassi rispetto a quelli di riferimento. Le attività hanno permesso, in definitiva, di raccogliere gravi indizi di colpevolezza in ordine alla sussistenza del reato di contrabbando di prodotti petroliferi a carico di due cittadini italiani e uno polacco, accusati ora di aver operato illecite miscelazioni di prodotti petroliferi. (Rer)