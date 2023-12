Taiwan: Xi, “secessione” dalla Cina sarà impedita “con ogni mezzo”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Cina, Xi Jinping, ha annunciato che impedirà con fermezza la “secessione” di Taiwan. “Realizzare la completa unificazione della Cina è una tendenza inarrestabile”, ha dichiarato ieri il presidente cinese nel discorso tenuto per commemorare il 130mo anniversario della nascita di Mao Zedong. L’annessione di Taiwan alla Cina “è in linea con i desideri della popolazione” ed è necessario che il Partito comunista intraprenda una politica per risolvere la questione nella nuova era, ha aggiunto Xi dalla Grande sala del popolo di Pechino, annunciando il fermo impegno a “impedire a chiunque di separare Taiwan dalla Cina con ogni mezzo”. (Cip)