Ucraina: Forze armate, da inizio guerra la Russia ha fatto uso di armi chimiche 465 volte

- Dall'inizio del conflitto tra la Russia e l'Ucraina nel febbraio del 2022 le truppe russe hanno utilizzato armi chimiche 465 volte. Lo si legge in un messaggio pubblicato sulla pagina Facebook del comando delle Forze di supporto delle Forze armate dell'Ucraina. "Le forze di difesa hanno registrato 465 casi dell'uso da parte della Federazione Russa di munizioni dotate di sostanze chimiche tossiche. Solo a dicembre di quest'anno ci sono stati 81 casi", si legge nel messaggio. Allo stesso tempo, il comando ha sottolineato che l'utilizzo di questo tipo di armi sta crescendo. In generale, Mosca usa granate come K-51, Rgr e bombe a gas Drofa-Pm, che vengono lanciate con droni. (Kiu)