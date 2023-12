Colombia-Venezuela: dal 1 febbraio Avianca riprende collegamento diretto Bogotà-Caracas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea colombiana Avianca ha annunciato per il 1 febbraio la ripresa della tratta diretta tra Bogotà e la capitale del Venezuela, Caracas. Il collegamento riprende dopo sette anni di sospensioni dovuti al congelamento dei rapporti politici ed economici tra i due Paesi. "Ci rende molto felici l'idea di tornare a collegare Bogotà e tutti gli angoli della Colombia con il Venezuela e, allo stesso tempo, offrire ai nostri clienti maggiori e migliori opportunità per collegare Caracas con una rete di 60 destinazioni in 23 Paesi", ha detto la vicepresidente della comunicazioni di Avianca, Carolina Cortes. I voli vennero sospesi nel luglio del 2017, quando la compagnia ritenne non più convenienti le condizioni economiche e di contesto politico per operare in Venezuela, Paese che entrava nella fase acuta della crisi sociale. (Mec)