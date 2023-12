Taiwan: 5 mila militari in servizio attivo durante le presidenziali del 13 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saranno cinquemila i militari in servizio attivo durante le elezioni presidenziali e legislative che verranno disputate a Taiwan il 13 gennaio prossimo. Lo ha fatto sapere il vice direttore della pianificazione delle operazioni congiunte del ministero della Difesa, Lee Chang-fu. Poiché il governo non prevede il voto per corrispondenza, i suddetti militari non potranno recarsi alle urne. Stando al ministero della Difesa, il personale militare impossibilitato a votare ammonta a meno del 3 per cento del totale, in linea con i dati delle elezioni presidenziali del 2016 e del 2020. (Res)