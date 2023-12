© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'armatore francese Cma Cgm prevede di aumentare "in modo progressivo" il numero di navi da far transitare nel Canale di Suez, mentre nel Mar Rosso è aumentato gli attacchi dei ribelli yemeniti houti. È quanto si legge in un comunicato diffuso dalla società. "Seguiamo le situazione costantemente e ci teniamo pronti a rivalutare e rivedere i nostri piani se necessario", si legge nella nota. (Frp)