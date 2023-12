Maltempo: Giansanti (Confagricoltura), 2023 da dimenticare, picco più alto di eventi catastrofali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo avuto siccità, alluvioni, gelate. Nell'anno 2023 credo si sia registrato il picco più alto di eventi catastrofali sul territorio italiano" dunque "un anno assolutamente da dimenticare per noi agricoltori". Lo ha detto a "Radio anch’io" su Rai Radio1 il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti. "Stiamo chiedendo maggiori risorse per gli impegni con le compagnie assicurative che chiedono sempre più soldi per assicurarci contro questi andamenti meteo così avversi", ha spiegato. (Rin)