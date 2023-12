© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova contribuisce alla piena realizzazione della democrazia della nostra società" Elena Bonetti

Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia

20 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti di oggi a Napoli e in Campania:COMUNEPresentazione del progetto "Adotta una ciclabile", i lavori di manutenzione del percorso ciclabile di Via Nuova Agnano-Viale Kennedy realizzato nel 2012 ed oggi "adottato" dalla compagnia olandese Klm. Presenti Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli; Edoardo Cosenza, assessore alle Infrastrutture; Eleonore Tramus, general manager Klm per l'Italia, Pasquale Granata direttore generale del Comune di Napoli e Valeria Palazzo dirigente del Servizio Arredo Urbano e mobilità sostenibile. Via Nuova Agnano nei pressi della Porta del Parco a Bagnoli - Napoli (ore 12).Riunione del Consiglio Metropolitano di Napoli. L’Assemblea sarà chiamata all’approvazione definitiva del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) della Città Metropolitana di Napoli, che include il Biciplan. All’esame dell’Aula, inoltre, la ratifica dello stanziamento di 145mila euro per lavori di ristrutturazione e miglioramento energetico della sede centrale dell’istituto ‘Francesco Morano’ di Caivano e di quello di un milione e 800mila euro da erogare agli istituti scolastici di propria competenza per l’acquisto di attrezzature di laboratorio. Aula consiliare del complesso monumentale di Santa Maria la Nova - Napoli (ore 110).REGIONEConferenza stampa del consigliere regionale Pasquale di Fenza e dell'ex commissario di centro democratico in Campania Vincenzo Varriale che ufficializzeranno l'adesione all'Associazione Per (Popolari, Europeisti, Riformatori). Intervengono Barbara Preziosi (socia Fondatrice Per), l’onorevole Elena Bonetti ( Presidente Per), l’onorevole Ettore Rosato (socio fondatore Per), il consigliere regionale Raffaele Pisacane (Per). Inoltre, sarà presente anche il consigliere regionale Salvatore Aversano con il quale è in corso un'interlocuzione approfondita. Aula multimediale del consiglio regionale della Campania, I piano - isola F13- Napoli (ore 11).VARIEConcerto-spettacolo Cantata dei pastori del maestro Carlo Faiello, protagonista Giovanni Mauriello. Nel cast anche Marianita Carfora, Elisabetta D'Acunzo e Matteo Mauriello. Carcere di Nisida, chiesa di S. Maria a mezza Costa - Napoli (ore 18).(Ren)