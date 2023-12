Crimea: “The Times”, nave russa Novocherkassk distrutta da missile britannico a lungo raggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nave da guerra russa Novocherkassk distrutta nella notte tra lunedì e martedì nel porto di Crimea, nel Mar Nero, è stata colpita da un missile britannico a lungo raggio lanciato dall'Ucraina. È quanto riporta il quotidiano "The Times", sottolineando che il missile era uno Storm Shadow, sviluppato congiuntamente dalla società aerospaziale britannica Bae Systems e l’azienda francese Matra. Gli Storm Shadows, dal valore di 2,5 milioni di sterline (2,8 milioni di euro) ciascuno, sono i missili a più lungo raggio a disposizione dell'esercito ucraino, e sono guidati tramite Gps con precisione millimetrica. Secondo quanto riporta "The Times", la nave russa colpita aveva a bordo droni suicidi di fabbricazione iraniana, ampiamente utilizzati dalla Russia per attaccare l'Ucraina. (Rel)