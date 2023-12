Pnrr: Giansanti (Confagricoltura), soddisfatti, spendere velocemente e rendicontare entro 2026

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul Pnrr, "siamo soddisfatti", sono "arrivate risorse rilevanti sia per la produzione di energia elettrica da fotovoltaico con due bandi" e "c'è poi un grande progetto per rafforzare le filiere sul quale ci sono altri 2 miliardi di euro". Lo ha detto il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, ospite di "Radio anch’io" su Rai Radio1. "Speriamo che questi soldi possano essere spesi nel minor tempo possibile per rendicontar tutto entro il 2026", ha aggiunto.(Rin)