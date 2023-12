Abruzzo: Regione, ultimi giorni di legislatura, parte oggi corsa per approvare Bilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con le elezioni regionali fissate al prossimo 10 marso e lo scioglimento del Consiglio regionale previsto per il 23 gennaio 2024, l'Assemblea deve approvare il Bilancio di previsione entro venerdì prossimo 29 (ore 23). Stamani si torna all'Emiciclo subito dopo la pausa natalizia con la Prima commissione che dalle ore 10, esaminerà nel merito la finanziaria e dovrà esprimere il parere sui documenti contabili entro le ore 14. Nel pomeriggio alle 15, è convocata una seduta ordinaria del Consiglio regionale che non sarà però dedicata la bilancio ma all'eventuale approvazione di ulteriori provvedimenti legislativi licenziati dalle Commissioni e alla nomina nel Difensore civico regionale. La finanziaria, secondo le previsioni della conferenza dei capigruppo e salvo l'espressione nei tempi del parere dei revisori dei Conti, andrà in Aula domani giovedì 28 dicembre, con inizio dei lavori consiliari alle ore 10. Il Consiglio regionale sarà chiamato al confronto e al voto sui seguenti atti finanziari: Documento di economia e finanza regionale (Defr); Nota di aggiornamento al Defr; legge di Stabilità 2024; Bilancio di previsione 2024-2026. I lavori potrebbero proseguire anche venerdì 29 dicembre con chiusura della seduta entro le 23. Le attività consiliari saranno sospese dal 2 al 4 gennaio 2024. (Gru)