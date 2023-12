Regno Unito: partito laborista esplora possibilità di elaborare richieste asilo al di fuori del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito laborista britannico sta esplorando le modalità per elaborare le richieste dei richiedenti asilo al di fuori del Regno Unito, nel tentativo di ridurre il numero di imbarcazioni che attraversano illegalmente il Canale della Manica in vista delle prossime elezioni nazionali. Il leader del partito d'opposizione del Regno Unito, Keir Starmer, ha escluso, in caso di vittoria alle urne, di mantenere il piano del primo ministro conservatore, Rishi Sunak, che prevede il trasferimento in Ruanda dei richiedenti asilo che arrivano nel Regno Unito. Tuttavia, Starmer sta esaminando altri metodi per dissuadere le persone dal rischiare la vita per arrivare nel Paese in maniera clandestina. Come riporta il quotidiano "Financial Times", trovare modi credibili per affrontare la migrazione illegale è per Starmer un tentativo di riconquistare gli ex sostenitori del partito laborista passati ai conservatori nel 2019. (Rel)