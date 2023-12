Energia: Fincantieri, finalizzato il contratto per l'acquisizione di Remazel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fincantieri Spa, nell’ambito del progetto di rafforzamento strategico nei settori della subacquea e del Marine energy, ha concluso un accordo per l’acquisizione del 100 per cento di Remazel engineering Spa ("Remazel") da Advanced technology industrial group Sa. Il razionale e i principali termini e condizioni dell’acquisizione - spiega una nota - sono stati già oggetto di una comunicazione pubblicata in data primo dicembre 2023, cui si rimanda anche per le informazioni relative a Remazel. Si prevede che il closing dell’operazione, interamente finanziata con mezzi propri, avvenga entro il primo trimestre 2024 al verificarsi di determinate condizioni sospensive tipiche per operazioni di questa natura.(Com)