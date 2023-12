Abruzzo: agricoltura, Paolucci (Pd) pronto emendamento da 25 milioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La proposta prevede la costituzione di un fondo nello stato di previsione del Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 della Regione, con una dotazione iniziale, per l'anno 2024, di 25.000.000 di euro, che consenta di agire immediatamente a favore delle centinaia di imprese colpite dai danni della primavera scorsa - spiega Paolucci -. Risorse a titolo di ristoro, che sono capienti in bilancio, nella Missione 16, Programma 01, Titolo 1 del bilancio di previsione pluriennale 2024-2026, esercizio 2024. La possibilità di agire, dunque, c'è, non è pensabile l'idea di dare risposta ai milioni di euro persi dal comparto con prestiti Fira da 10 e 15.000 euro, come si appresta a fare questo governo regionale: ci vuole pragmatismo, ma soprattutto tempestività, perché chi ha già perso i raccolti passati, non veda compromessi quelli futuri. Marsilio passi dalle parole ai fatti, l'emendamento è un'occasione da non perdere". (Gru)