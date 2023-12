Molise: 60 anni fa fu istituita la Regione, il messaggio del presidente Pallante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio regionale, Quintino Pallante, in occasione della Festa del Molise 2023, istituita con legge regionale del 9 febbraio 2004, n. 3, ha dichiarato: "Quest'anno la Festa del Molise registra un traguardo importante della vita istituzionale, economica e sociale della più 'giovane', per costituzione, delle Regioni d'Italia: il compimento di 60 anni di autonomia. Proprio 60 anni fa, il 27 dicembre del 1963, difatti, il Parlamento italiano, in seconda lettura, modificava l'art. 131 della Costituzione, includendo tra le regioni costituite il Molise. Si concludeva, così, un lungo e tortuoso percorso parlamentare durato più legislature che assicurava al Molise la tanto desiderata autonomia regionale. Un'autonomia rincorsa fin dall'inizio del '900, che ha significato molto, in termini di governo locale e di maggiore vicinanza delle istituzioni ai cittadini. Diversamente dal Molise, infatti, le altre 19 regioni avevano avuto riconosciuta la propria autonomia territoriale e culturale direttamente dall'Assemblea costituente. Non così il Molise, relegato dai primi dettami costituzionali a parte del più grande Abruzzo. Dunque, questa storica ricorrenza assume un immenso rilievo politico, economico, sociale, istituzionale e collettivo per ogni molisano. Essa si caratterizza per due elementi di straordinaria importanza". (segue) (Gru)