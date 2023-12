Molise: 60 anni fa fu istituita la Regione, il messaggio del presidente Pallante (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In primis - ha aggiunto Pallante - non si può non riproporre ai molisani di oggi ciò che seppero realizzare i molisani di ieri attraverso un eccezionale lavoro di unità di intenti, di collaborazione interistituzionale, di afflato politico, di capacità di coinvolgimento di tutte le forze operanti nella società per immaginare un futuro di crescita e di sviluppo autonomo di questa terra all'interno di un'organizzazione strutturale amministrativa e di programmazione territoriale quale la Regione. In secundis vi è da ripercorrere con la memoria questi 6 decenni trascorsi dal Molise quale regione autonoma, con la responsabilità di governo messa in capo ad una classe politica e sociale tutta molisana, alla quale è stato affidato il compito di gettare le basi di uno sviluppo confacente alle peculiarità di ciascuno dei 136 comuni, alle differenti morfologiche e demografiche del territorio e a quelle singole tradizioni locali che caratterizzano non solo strade, contrade e rioni di città e paesini. E sono proprio le mille cromature delle tradizioni locali a rappresentare nel migliore dei modi l'identità regionale e le caratteristiche di un Molise piccolo, ma tenace, capace di affrontare nel lento scorrere di questi lustri, terremoti, alluvioni, crisi economiche e climatiche, pandemie, il depauperamento del territorio a causa dello spopolamento e quant'altro la storia ha voluto porre sul suo percorso. Una tenacia che viene ad ogni molisano da susseguirsi di numero enorme di generazioni che da oltre 600 mila anni, si pensi all'insediamento dell'Homo Aeserniensis, hanno abitato questi luoghi, proteggendoli e consegnandoli intatti a noi nella loro straordinaria bellezza". (segue) (Gru)