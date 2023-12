Germania: terrorista di Wesel era stato arrestato e rilasciato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Era stato già arrestato e rilasciato il tagiko catturato a Wesel, in Nordreno-Vestfalia, perché sospettato di appartenere a una cellula di terroristi jihadisti che pianificava attentati a Colonia, Vienna e Madrid durante le messe di Natale e a Capodanno. È quanto riferisce il quotidiano “Bild”, aggiungendo che tra gli obiettivi vi sarebbero le cattedrali di Colonia e Vienna. Nella capitale dell’Austria sono stati effettuati tre arresti in un alloggio per profughi nel quartiere di Ottakring per appartenenza a un’organizzazione terroristica. Il tagiko fermato a Wesel era già noto come islamista alle autorità tedesche. Si tratta di un 30enne, già sospettato di militare in una cellula jihadista formata da sette connazionali, sgominata dall’Ufficio federale di polizia criminale (Bka) nella scorsa estate. Il 30enne venne arrestato nel Saarland e poi rilasciato, trasferendosi da un parente a Wesel dove è stato catturato di nuovo prima di Natale. Secondo “Bild”, la cellula jihadista che pianificava attentati a Colonia, Vienna e Madrid è formata da tagiki dello Stato islamico dell’Iraq e del Levante – Provincia di Khorasan (Ispk), diramazione del gruppo terroristico in Afghanistan. (Geb)