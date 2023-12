Corea del Nord: Seul impone nuove sanzioni per traffico di armi e attività informatiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Sud ha imposto oggi sanzioni indipendenti a carico di otto individui nordcoreani, tra cui il capo dell'agenzia di spionaggio di Pyongyang, per il loro coinvolgimento nel commercio di armi e nelle attività cibernetiche vietate dalle sanzioni internazionali. Le nuove sanzioni giungono in risposta al lancio di un missile balistico intercontinentale Hwasong-18 da parte del Nord il 18 dicembre in violazione delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'Onu, come riferito dal ministero degli Esteri sudcoreano. Ri Chang-ho, capo dell’Ufficio generale di ricognizione, è stato inserito nella lista dei soggetti sottoposti a sanzioni da Seul per aver guidato l'agenzia di ritenuta responsabile degli attacchi informatici del Nord, guidati da gruppi di hacking come Kimsuky, Lazarus e Andariel. Questi gruppi di hacking sono coinvolti in attività informatiche illegali tese a ottenere valuta estera e sottrarre tecnologie, ha affermato il ministero degli Esteri sudcoreano. Tra i soggetti sanzionati figura anche Park Young-han, capo di Beijing New Technology, accusato di gestire scambi di armi per conto della Korea Mining Development Trading Corp.; e Yun Chol, ex terzo segretario presso l'ambasciata nordcoreana in Cina, ritenuto coinvolto nel commercio di litio-6, un materiale chiave per la realizzazione di armi nucleari. (segue) (Git)