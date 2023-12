Corea del Nord: Seul impone nuove sanzioni per traffico di armi e attività informatiche (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il regime sanzionatorio internazionale a carico della Corea del Nord si è intensificato a seguito del primo test nucleare effettuato dal Paese asiatico nel 2006. Gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni a Pyongyang sin dagli anni Cinquanta del secolo scorso, e le hanno ulteriormente inasprite dopo una serie di attentati internazionali contro la Corea del Sud da parte di agenti nordcoreani durante gli anni Ottanta, tra cui l'attentato di Rangoon e l'attentato al volo 858 di Korean Air. Nel 1988, gli Stati Uniti hanno aggiunto la Corea del Nord alla loro lista di Stati sponsor del terrorismo. Il regime sanzionatorio a carico del Nord si era temporaneamente allentato negli anni Novanta, quando il governo liberale della Corea del Sud promosse politiche di riavvicinamento tra le due Coree. Nel 1994, in particolare, l'amministrazione Clinton firmò l'Accordo quadro con la Corea del Nord, accolto come l’avvio di una possibile fase di distensione. Tale parentesi è stata però di breve durata; la Corea del Nord ha proseguito il suo programma nucleare e si è ufficialmente ritirata dal Trattato di non proliferazione nucleare nel 2003. Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sono state adottate dopo i test nucleari della Corea del Nord nel 2006, 2009, 2013, 2016 e 2017. Inizialmente, le sanzioni si concentravano sul divieto di commerciare materiali e beni legati allo sviluppo e produzione di armi di distruzione di massa, ma poi si sono estese ai beni di lusso, nel tentativo di colpire l’élite nordcoreana. Ulteriori sanzioni si sono estese a coprire attività finanziarie, transazioni bancarie, viaggi e commerci in generale e all’importazione di combustibili fossili. Per evitare le sanzioni, la Corea del Nord ha intensificato il ricorso ad attività illecite, come il contrabbando di merci e gli attacchi informatici. (Git)