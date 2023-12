Gaza: l’Onu nomina Sigrid Kaag nuova coordinatrice per l’aiuto umanitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Nazioni Unite hanno nominato ieri l'ex ministra olandese Sigrid Kaag nuova coordinatrice umanitaria per Gaza, a seguito della risoluzione del Consiglio di sicurezza della scorsa settimana, che chiede la consegna di aiuti umanitari a Gaza "su vasta scala". Kaag assumerà l’incarico l'8 gennaio, secondo quanto annunciato dall'Onu. La nomina giunge in un momento di grave emergenza umanitaria a Gaza, con gli aiuti rallentati dai continui bombardamenti israeliani. "Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha annunciato la nomina della Sig.ra Sigrid Kaag dei Paesi Bassi come Coordinatrice umanitaria e per la ricostruzione per Gaza", ha dichiarato l'ONU in un comunicato. Kaag è stata vicepremier e ministra delle Finanze dei Paesi Bassi da gennaio 2022. Ha ricoperto in precedenza diverse posizioni di rilievo nelle Nazioni Unite, tra cui quella di coordinatrice speciale per il Libano, nell’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche e nella missione delle Nazioni Unite in Siria. Gli Stati Uniti hanno accolto favorevolmente la nomina: il dipartimento di Stato ha auspicato una intensificazione "degli sforzi per accelerare e semplificare la fornitura di soccorsi umanitari salvavita ai civili palestinesi a Gaza". (segue) (Was)