Gaza: l’Onu nomina Sigrid Kaag nuova coordinatrice per l’aiuto umanitario (2)

- La risoluzione approvata dal Consiglio di sicurezza la scorsa settimana chiede la "consegna sicura e senza ostacoli di assistenza umanitaria su vasta scala", ma non un immediato cessate il fuoco. La risoluzione, che inizialmente prevedeva l’affidamento all’Onu della responsabilità esclusiva degli aiuti, menziona nella sua versione finale il coordinamento di "tutte le parti rilevanti", il che significa che Israele manterrà il controllo operativo delle consegne. Il conflitto in corso a Gaza è stato innescato dall’attacco dell’organizzazione islamista Hamas contro Israele il 7 ottobre scorso, che ha causato la morte di circa 1.140 persone, perlopiù civili. La risposta di Israele è stata la più sanguinosa di sempre per la Striscia: i bombardamenti e gli attacchi di terra delle Forze di difesa israeliane hanno causato 20.915 vittime palestinesi, secondo il ministero della Salute di Gaza gestito da Hamas. (Was)