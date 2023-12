Thailandia: Corte Suprema archivia processo a carico della ex premier Yingluck Shinawatra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte Suprema della Thailandia ha archiviato ieri un processo penale a carico della ex prima ministra Yingluck Shinawatra, assente dal Paese sin dalla sentenza con cui proprio la Corte Suprema l’aveva deposta il 7 maggio 2014. La Corte ha stabilito che non ci sia alcun profilo di abuso di potere nell’ordinanza che la ex premier, oggi 56enne, aveva firmato nel 2011, per sostituire l’allora segretario generale del Consiglio di sicurezza nazionale Thawil Pliensri con l’allora capo della polizia nazionale Wichean Potephosree. La nomina era stata impugnata dalle autorità anticorruzione, e l’incidente era stato poi citato a giustificazione dalla magistratura per rimuovere forzosamente dall’incarico la prima ministra, sorella dell’ex premier Yingluck Shinawatra, anch’egli deposto e in esilio sino alla scorsa estate. Col pronunciamento di ieri la corte ha anche revocato il mandato d’arresto che pendeva sul capo di Yingluck da novembre 2022, quando la ex premier non si era presentata alla prima udienza del processo a suo carico. (segue) (Fim)