Thailandia: Corte Suprema archivia processo a carico della ex premier Yingluck Shinawatra (2)

- Thaksin Shinawatra, oggi 74enne, è rientrato in Thailandia il 22 agosto dopo 15 anni di esilio autoimposto. Proprio il 22 agosto Srettha Thavisin, di cui è nota la vicinanza a Yingluck, è stato eletto primo ministro della Thailandia, alla guida di un governo di coalizione coi partiti conservatori vicini alle forze armate a lungo ostili al partito Per i Thai (Pheu Thai) fondato da Thaksin. Al suo rientro nel Paese, Thaksin è stato condannato a otto anni di reclusione dalla Corte Suprema per reati corruttivi. L’ex premier, però, è stato immediatamente ricoverato in un ospedale per ragioni di salute, dove si trova tuttora. Il rientro di Thaksin in Thailandia e la parziale riabilitazione giudiziaria dei Shinawatra è ritenuta da molti parte di un accordo politico che ha consentito la nascita del nuovo governo relegando all’opposizione il partito progressista Andiamo avanti di Pita Limjaroenrat, che alle urne aveva ottenuto il maggior numero di consensi promettendo tra l’altro la riforma delle norme contro la lesa maestà. (Fim)