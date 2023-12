Usa: presidenziali 2024, Ramaswamy cancella messaggi televisivi un mese prima delle primarie repubblicane (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mese scorso l’imprenditore biotecnologico, outsider del Partito repubblicano, aveva lanciato una campagna di inserzioni televisive da 12 milioni di dollari in Iowa e New Hampshire, i primi Stati dove si terranno le primarie del Partito repubblicano. La spesa di Ramaswamy è stata sinora assai inferiore a quella dei suoi avversari: in una sola settimana, riporta “Nbc News”, Ramaswamy ha speso 6mila dollari, mentre la campagna dell’ex presidente Donald Trump ha speso 1,1 milioni di dollari; quella dell’ex ambasciatrice all’Onu Nikki Haley un milione; quella del governatore della Florida Ron DeSantis 270mila dollari, e quella dell’ex governatore del New Jersey Chris Christie 88mila dollari. Ramaswamy, che la scorsa estate era emerso nei sondaggi, sta ora perdendo terreno, e al momento i sondaggi gli attribuiscono più consensi del solo Christie. (Was)