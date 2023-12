Giappone: ministero Salute vieta altri prodotti a base di cannabis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Salute del Giappone ha deciso di vietare sei cannabinoidi sintetici con strutture simili all'Hhch, recentemente designato come droga illecita dopo che caramelle contenenti il composto hanno causato malori a diverse persone nel Paese. Il possesso e la distribuzione delle sei sostanze, tra cui l'Hhcp, saranno vietati a partire dal 6 gennaio. L'Hhch, o esaidrocannabinolo, non era stato vietato in Giappone fino all'inizio di questo mese, nonostante la sostanza abbia una struttura simile al Thc, o tetraidrocannabinolo, derivato dalla cannabis e già vietato nel Paese. Anche dopo la regolamentazione dell'Hhch, prodotti contenenti Hhcp e altre sostanze sono stati commercializzati e hanno causato problemi di salute, spingendo il ministero della Salute, del Lavoro e del Welfare a vietare la scorsa settimana la vendita di 38 articoli come gomme e biscotti che contengono i composti nei negozi e online. Martedì, una commissione ministeriale ha approvato l'aggiunta delle sei sostanze alla lista delle sostanze controllate, vietandone la produzione, la vendita e il possesso, tranne che a scopo medico.(Git)