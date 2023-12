Giappone: 25enne arrestato dopo aver ucciso due donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo di 25 anni è stato arrestato ieri dopo essersi presentato spontaneamente in un commissariato di polizia a Nagoya, in Giappone, e aver dichiarato agli agenti di aver accoltellato a morte una donna in un locale di karaoke nella città. L'uomo, tale Haruki Soga, ha dichiarato alla polizia di aver anche annegato un'altra donna in una vasca da bagno, e le fonti investigative hanno riferito che la polizia ha trovato un corpo in una abitazione di proprietà dell’omicida. Al momento le autorità hanno confermato la morte di una giovane donna di circa vent’anni.(Git)