Imprese: Giappone pronto a intervento contro monopoli di Google e Apple (2)

- Il governo determinerà a quali aziende verrà applicata la nuova la legislazione, basandosi su criteri come vendite e numero di utenti. Si prevede che le nuove disposizioni interesseranno principalmente multinazionali come Google e Apple, senza coinvolgere probabilmente nessuna azienda giapponese. Apple non permette il download di app su iPhone tramite canali diversi dal proprio App Store. Anche pagamenti in-app passano attraverso il sistema di Apple, che preleva una percentuale fino al 30 per cento. E sebbene Google consenta piattaforme di distribuzione di app di terze parti, richiede comunque generalmente che le app utilizzino il suo sistema di fatturazione. Questi effettivi monopoli sui pagamenti in-app possono portare gli utenti a pagare di più per lo stesso contenuto o servizi su dispositivi mobili rispetto ai personal computer. Il governo giapponese riscontra in questo modello un abuso della posizione dominante delle aziende nel mercato mobile. La legislazione mira a costringerli a consentire app store e sistemi di pagamento di terze parti, purché siano sicuri e proteggano la privacy degli utenti. (Git)