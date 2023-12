Spazio: sonda giapponese tenterà il primo allunaggio “mirato”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il modulo di allunaggio "Moon Sniper" (“Slim”) sviluppato dall’Agenzia per l’esplorazione aerospaziale del Giappone (Jaxa) è entrato con successo nell’orbita della Luna il giorno di Natale, e si sta preparando ad effettuare il primo tentativo di allunaggio “mirato” di sempre. Attualmente, il lander completa un giro intorno alla Luna circa ogni 6,4 ore, ma nelle prossime settimane, il veicolo stringerà lentamente la sua orbita, avvicinandosi alla superficie lunare mentre si prepara per il suo storico tentativo di allunaggio, in programma il 19 gennaio. In caso di successo, il Giappone diventerebbe il quinto Paese a compiere un allunaggio, e il terzo nel XXI secolo. Cina e India sono gli unici Paesi ad aver fatto atterrare con successo un veicolo sulla Luna dall’inizio di questo secolo, segnando l'inizio di una nuova corsa per la superficie lunare caratterizzata in parte dagli sforzi per identificare e sfruttare le risorse naturali del satellite terrestre. Il modulo robotico per l’esplorazione lunare sviluppato dal Giappone tenterà di toccare il suolo lunare con estrema precisione, e raccogliere dati su rocce lunari che potrebbero aiutare gli scienziati a comprendere meglio la formazione della luna. In particolare, il lander tenterà di limitare la propria zona di atterraggio a un’area di 100 metri quadrati, anziché il tipico raggio di circa un chilometro degli allunaggi sinora effettuati da sonde e navicelle terrestri.(Git)