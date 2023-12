Usa: aumentano le pressioni sulla presidente di Harvard accusata di plagio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Università di Harvard è oggetto di pressioni crescenti da parte di quanti, dalla politica ai media, chiedono le dimissioni della presidente dell'ateneo Claudine Gay, accusata di plagio. La controversia è solo l’ultima a investire la prestigiosa istituzione accademica e la sua presidente negli ultimi mesi: lo scorso autunno aveva destato polemiche, infatti, la risposta di Gay ai casi di antisemitismo tra gli studenti dell’ateneo, giudicata troppo blanda. Nelle scorse settimane Gay è stata costretta a emettere numerose correzioni a sue passate pubblicazioni accademiche: sulla presidente gravano accuse di plagio che interesserebbero un periodo di diversi decenni. L’università ha inizialmente sminuito lo scandalo, innescando anche una indagine da parte della Camera dei rappresentanti Usa. In un articolo pubblicato durante il fine settimana dal quotidiano “Washington Post”, Ruth Marcus, vicedirettrice della pagina editoriale, ha esortato la presidente dell'università a dimettersi. "Ha plagiato persino i suoi discorsi di ringraziamento. Non mi fa piacere affermarlo, ma la presidente di Harvard, Claudine Gay, dovrebbe dimettersi. Il suo curriculum non è adatto alla carica di presidente della principale università del Paese", ha scritto Marcus. "Rimandare in carica invierebbe un segnale negativo agli studenti in merito alla gravità della sua condotta".(Was)